Темпы роста наркомании на Украине являются одними из самых высоких в мире. Об этом во вторник, 26 октября, на совещании с правоохранителями заявила генпрокурор Ирина Венедиктова

По ее словам, наркотики ежегодно становятся причиной смерти около тысячи украинцев, а от болезней, связанных с хронической наркоманией, умирают около 120 тысяч граждан.

Около 20% объемов наркотиков, утверждает генпрокурор, распространяются с помощью интернета.

«Каждый пятый факт сбыта наркотиков в 2021 году осуществлялся с помощью сети интернет. В этом году правоохранителями учтено 24,5 тысяч уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств», — отметила Венедиктова.

Легализация каннабиса: Зеленский делает Украину главным поставщиком наркотиков в Европу и США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев выразил обеспокоенность растущей «наркотизацией Украины», чьи порты используются для транзита опиатов из Афганистана, а «на ее территории в больших объемах изготавливаются синтетические наркотики».

Он предложил создать межгосударственный реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию о наркотиках, в целях их блокировки уполномоченными органами стран содружества.