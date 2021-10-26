По ее словам, наркотики ежегодно становятся причиной смерти около тысячи украинцев, а от болезней, связанных с хронической наркоманией, умирают около 120 тысяч граждан.
Около 20% объемов наркотиков, утверждает генпрокурор, распространяются с помощью интернета.
«Каждый пятый факт сбыта наркотиков в 2021 году осуществлялся с помощью сети интернет. В этом году правоохранителями учтено 24,5 тысяч уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств», — отметила Венедиктова.
Больше всего, по ее словам, таких преступлений зафиксировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также в Киеве. При этом генпрокурор отметила, что количество изъятых Нацполицией наркотиков снизилось почти в пять раз — с 5 тысяч килограмм в 2020 году до 1 тысячи.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев выразил обеспокоенность растущей «наркотизацией Украины», чьи порты используются для транзита опиатов из Афганистана, а «на ее территории в больших объемах изготавливаются синтетические наркотики».
Он предложил создать межгосударственный реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию о наркотиках, в целях их блокировки уполномоченными органами стран содружества.