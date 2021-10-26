На центральном рынке Чернигова прошел митинг, организованный «ковид-диссидентами», сообщил 25 октября украинский сайт «Апостроф»

Активные противники вакцинации рассказывали присутствующим, что за последствия коронавируса врачи-заговорщики якобы выдают химические ожоги, которые жители получают в результате того, что вдыхают диоксид азота, распыляемый над городом с самолетов. Криминальный медицинский туризм: Украина продаёт иностранцам поддельные сертификаты о вакцинации © CC0, Pixabay

«Маски всем снять нафиг! Никакого вируса не существует, это все брехня. Каждый день самолет летает, химию сбрасывает», — заявил в ходе митинга один из его организаторов.

Тем временем, по сообщению того же сайта, в больнице Чернигова сложилась критическая ситуация с кислородом для больных COVID-19.

В целом же на Украине сегодня сообщено об очередном мрачном «рекорде» ежедневной смертности от коронавирусной инфекции. По официальным данным украинского правительства, в течение вчерашнего дня там скончались 734 человека.