Активные противники вакцинации рассказывали присутствующим, что за последствия коронавируса врачи-заговорщики якобы выдают химические ожоги, которые жители получают в результате того, что вдыхают диоксид азота, распыляемый над городом с самолетов.
«Маски всем снять нафиг! Никакого вируса не существует, это все брехня. Каждый день самолет летает, химию сбрасывает», — заявил в ходе митинга один из его организаторов.
Тем временем, по сообщению того же сайта, в больнице Чернигова сложилась критическая ситуация с кислородом для больных COVID-19.
В целом же на Украине сегодня сообщено об очередном мрачном «рекорде» ежедневной смертности от коронавирусной инфекции. По официальным данным украинского правительства, в течение вчерашнего дня там скончались 734 человека.