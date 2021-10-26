Отказы украинцев от вакцинации продиктованы «информационной войной» Москвы с Киевом. Об этом 25 октября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает ICTV

Вакцинация от коронавируса: работа над ошибками © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

«Те люди, которые на сегодня работают против нашей страны, они и тему COVID-19 разворачивают таким образом, что есть большое влияние», — сказал он.

С прошлого месяца Украина из «зеленой» перешла в «желтую» зону карантина. К «красной зоне» отнесли территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Согласно правилам, рестораны, спортзалы, театры страны могут работать только при 100-процентной вакцинации работников.

По словам Данилова, Украина входит в пик волны эпидемии, число умерших от COVID-19 может достигнуть тысячи человек в сутки.