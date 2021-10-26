По словам украинского политика, Москва якобы специально «разворачивает» тему вакцинации от COVID-19 выгодным для нее способом. Этим можно объяснить нежелание украинцев получать прививки.
«Те люди, которые на сегодня работают против нашей страны, они и тему COVID-19 разворачивают таким образом, что есть большое влияние», — сказал он.
С прошлого месяца Украина из «зеленой» перешла в «желтую» зону карантина. К «красной зоне» отнесли территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Согласно правилам, рестораны, спортзалы, театры страны могут работать только при 100-процентной вакцинации работников.
По словам Данилова, Украина входит в пик волны эпидемии, число умерших от COVID-19 может достигнуть тысячи человек в сутки.