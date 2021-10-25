На днях в селе Жаданы водитель повздорил с участником так называемой антитеррористической операции (АТО) Николаем Стельмащуком. Военный показал удостоверение и попросил билет по льготной цене. В ответ водитель маршрутки на глазах у многочисленных свидетелей выволок его из салона и избивал возле своего транспортного средства — повалил на землю и бил ногами.
На место инцидента прибыли медики и полиция, пострадавшего забрали в больницу.
Вскоре знакомые пострадавшего отыскали водителя и привезли его к избитому в палату. В сети появилось видео их общения — виновника случившегося заставили встать на колени и извиниться.
Обращался ли пострадавший в полицию с заявлением — не сообщается.