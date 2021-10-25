Украинцы наказали водителя маршрутного такси из Винницкой области за то, что он не захотел везти по льготному удостоверению участника войны в Донбассе, передает 25 октября unian.net

По Киеву курсирует карантинная «маршрутка» без крыши © Telegram Київ LIVE

На место инцидента прибыли медики и полиция, пострадавшего забрали в больницу.

Вскоре знакомые пострадавшего отыскали водителя и привезли его к избитому в палату. В сети появилось видео их общения — виновника случившегося заставили встать на колени и извиниться.

Обращался ли пострадавший в полицию с заявлением — не сообщается.