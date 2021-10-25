Среди ополченцев Донбасса есть люди, которые разочаровались и уехали. Но большинство из них защищают собственные дома и разочароваться в этом просто невозможно. Об этом рассказал участник боевых действий, писатель Владлен Татарский в интервью изданию Украина.ру

Владлен Татарский: Нынешняя война в Донбассе напоминает драку двух детей во дворе © vk.com, Владлен Татарский

Эксперт отметил, что он относится к тем людям, которые долго воевали, им надо было отдохнуть, и они сменили род деятельности, но если завтра начнется наступление, она сразу же выедет на передовую, у него есть предварительная договоренность с воинской частью, которая возьмет его на службу.

«Что касается пьянства, то пьянство на войне есть всегда. Нет такой войны, где бы не пили. Это же мужской коллектив с оружием в экстремальной ситуации. Просто когда нет активных боев, вроде бы действует режим прекращения огня, по тебе стреляют, а ты не можешь ответить, все это сказывается на моральном состоянии бойцов и на качестве личного состава», — сетует Татарский.

Многие из-за этого ушли. Люди могут выдержать обстрелы, но не такого издевательского отношения, поэтому в плане моральных качеств ситуация с 2014-2015 годов и сегодняшняя ситуация — это пропасть, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.