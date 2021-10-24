Восстановление после локдаунов в Азии произошло быстрее, и все объемы СПГ ушли туда, обнулив европейский рынок. Тем временем, затягивается сертификация «Северного потока - 2», способного спасти Европу от кризиса. О будущем мировой энергетики в интервью Украина.ру рассказал руководитель центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов

В СМИ сообщается, что предстоящий саммит «Большой двадцатки» будет посвящен преодолению европейского энергетического кризиса. «Это не смешно». Приднестровский эксперт о том, что будет, если Молдавии не дадут скидку на газ © odessa-life.od.ua

«Это напоминает мне нефтяной кризис 1973 года, когда в четыре раза поднялись цены на нефть, а результатом этого стала полная перестройка мировой энергетики. Посмотрим, во что выльется этот энергетический кризис. Пока рычагов для его преодоления не видно», — сказал Солозобов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления еврочиновников о том, что «Газпром» должен поставлять больше газа сверх существующих контрактов, сказал: «Как поставлять без контрактов? Бесплатно, что ли?»

Солозобов заключил, что у Европы нет никаких оснований принудить «Газпром» к чему бы то ни было.

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