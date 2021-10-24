В СМИ сообщается, что предстоящий саммит «Большой двадцатки» будет посвящен преодолению европейского энергетического кризиса.
«Это напоминает мне нефтяной кризис 1973 года, когда в четыре раза поднялись цены на нефть, а результатом этого стала полная перестройка мировой энергетики. Посмотрим, во что выльется этот энергетический кризис. Пока рычагов для его преодоления не видно», — сказал Солозобов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления еврочиновников о том, что «Газпром» должен поставлять больше газа сверх существующих контрактов, сказал: «Как поставлять без контрактов? Бесплатно, что ли?»
Солозобов заключил, что у Европы нет никаких оснований принудить «Газпром» к чему бы то ни было.
Полностью интервью можно прочитать здесь.