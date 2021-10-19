Резкий рост цен на газ в Европе и борьба вокруг сертификации «Северного потока — 2» напоминает нефтяной кризис 1973 года, когда в четыре раза поднялись цены на нефть, а результатом этого стала полная перестройка мировой энергетики, считает руководитель Центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов

Юрий Солозобов: кто он © из личного архива Украина.ру

«Газпром» поставляет газ в Европу, по максимуму выполняя все имеющиеся контракты. Европейские чиновники заявляют, что «Газпром» мог бы поставлять больше, но не делает этого. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал: «как поставлять без контрактов? Бесплатно, что ли?»

— Юрий Михайлович, чего конкретно хочет ЕС от выполняющего все контракты Газпрома?

— Есть два вида контрактов. Есть долгосрочные контракты по принципу «бери или плати» с фиксированной ценой на длительный период. Они удобны для «Газпрома», и «Газпром» их действительно выполняет. А есть краткосрочные, или спотовые контракты, куда входят объемы сжиженного газа и излишки из газовых хранилищ. В этой спотовой торговле участвовал и «Газпром», а теперь он прекратил свое участие на этой электронной площадке. Видимо, им не хватило достаточно квалифицированных трейдеров, или по каким-то своим причинам.

Позиция Европы состоит в том, что на спотовых площадках продавались излишки газа, а излишки газа всегда продаются дешевле. Но бывает ситуация не только излишков, но и нехватки, и начинает действовать биржевое правило, когда цена резко идет вверх. Просто о сложном. Почему в Европе не хватает газа, и почему виновата в этом Россия? © REUTERS, Gleb Garanich

Плюс, газ как и нефть стал спекулятивным ресурсом, когда проходят четыре или пять перепродавцов. На рынке надувается пузырь, прибыль идет трейдерам и «Газпром» мало что получает. А кто эти трейдеры, и как они работают — непонятно. Видимо, европейцы и склоняют «Газпром» к поставкам на спотовом рынке, полагая, что газ будет дешевле. Но не факт, что это будет в ближайшее время и предстоящей зимой.

— Можно ли вообще сейчас сделать нечто такое, чтобы европейские власти перестали обвинять во всем «Газпром» и Путина?

— У европейских потребителей газа была ситуация, когда они хотели диверсифицировать поставки. Это их право. Дело в том, что в советское время все магистральные газопроводы двигались по направлению «Восток — Запад», а решили сделать сеть интерконнекторов «Север — Юг», чтобы можно было перекачивать дополнительные объемы газа. Плюс, они решили использовать площадки для получения сжиженного природного газа и его разжижения.

Но оказалось, что экономическое восстановление на «фабрике мира» в Юго-Восточной Азии идет быстрее, они готовы потреблять газ активнее, платить больше, и все объемы СПГ ушли туда, оголив рынок. Фактически остались только долгосрочные контракты.

Европа использует газ не только для промышленности, но и для отопления. Я несколько раз сравнивал поставки газа из России с Гольфстримом, который греет Европу. Гольфстрим замедлился, в Европе это все почувствовали, но у них нет никаких оснований для того, чтобы принудить «Газпром» к чему бы то ни было.

Конечно, идет игра вокруг сертификации «Северного потока — 2». Она похожа на газовый покер — кто первый моргнет и испугается. Я не знаю, чем закончится эти игра в гляделки, но в долгосрочной перспективе могут быть сделаны неоднозначные выводы как Европой, так и «Газпромом».

Это напоминает мне нефтяной кризис 1973 года, когда в четыре раза поднялись цены на нефть, а результатом этого стала полная перестройка мировой энергетики. Посмотрим, во что выльется этот энергетический кризис. Пока рычагов для его преодоления не видно.

— Украина подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2». Это ничего не значащий политический жест, или к нему нужно отнестись со всей серьезностью?

— Украина уже заявила, что целью ее вхождения в сертификационный пул является недопущение вхождения в строй газопровода, потому что он мешает ей по политическим и экономическим мотивам. В этой команде есть и Польша, и Прибалтика. Это личное дело Украины, вступать в эту сертификационную комиссию, как и личное дело Европы, включать ее туда или не включать. Но я думаю, что этот шаг избыточный.

— Почему, на ваш взгляд, Украина не занималась модернизацией своей ГТС, если для нее так важен свой транзит? Это некомпетентность, или они выполняли чью-то геополитическую волю, скажем, по выдавливанию из Европы российского газа? Европа стала прислушиваться к Украине из-за цен на газ - Зеленский © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

— Да не было никакой геополитической воли. Они просто осваивали и пилили эти потоки газа. Всем было хорошо, пока это дело не поломалось. У «Газпрома» пропадали колоссальные объемы газа, были какие-то перепродажи, какие-то мутные фирмы появлялись, и все на это закрывали глаза. Но так не могло продолжаться вечно. Был конкретный политический и экономический интерес. А они об этом не думали. Советская инфраструктура работала, а то, что Россия строит какие-то там газопроводы, так это еще когда будет. Но этот день настал. Человек крепок задним умом. Это как раз про это.

— Едва ли не каждый год все говорят о том, что отопительный сезон на Украине под угрозой срыва, но каждый раз никакого коллапса не случается. Как будет сейчас, и когда это все же может дать сбой?

— Сложно сказать. Подготовка к отопительному сезону там всегда сопровождалась истерикой. Я помню периоды газовых войн, когда все тряслись до последнего, но 31 декабря выпивали виски и никто никого не убил. Это как на восточном базаре.

Я как-то покупал себе куртку в Стамбуле. Я раза четыре подходил к этому торговцу, мы ругались, пили чай, в итоге я ее купил задешево, а потом он мне сказал, что я хорошо торгуюсь, а все дураки купили сразу. У них это в крови. Остается пожелать им приятной зимы.

Но, например, мои польские друзья очень серьезно к этому относятся. Они запасаются дровами, рассматривают другие варианты. Они думают, что газ будет дорогим или его вообще прикрутят. А их жизненному опыту я доверяю больше, чем всем эмоциональным крикам.