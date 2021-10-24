Глава МВД Германии Хорст Зеегофер заявил, что Берлин усилил охрану немецко-польской границы из-за мигрантов. Об этом сообщает Deutche Welle 24 октября

Министр проинформировал, что в районы Германии, которые граничат с Польшей, уже отправлены восемь дополнительных полицейских подразделений.

«Если это будет необходимо, я готов еще больше усилить эти районы. Мы будем плотно контролировать пограничные участки и зеленый границу с Польшей», — подчеркнул Зеегофер.

Пока что контроль на немецко-польской границе будет выборочным.

Начиная с августа в Германии наблюдается стремительный рост количества нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши. В августе на немецко-польской границе было выявлено 713 человек, которые незаконно прибыли в Германию. Политолог объяснил, почему беженцы стали «слабым звеном» Европы © РИА Новости, Густаво Вальенте / Перейти в фотобанк

Причиной этой динамики стало то, что с конца мая Белоруссия больше не препятствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через ее территорию. Так Минск отреагировал на враждебные шаги стран Запада и антибелорусские санкции.