Дмитрий Разумков сегодня не готов идти в жесткую оппозицию режиму Владимира Зеленского. Он не оппозиционер, он фрондер. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября. Кроме того, рейтинг бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза, что, вероятно, связано с его увольнением.

«Разумков воюет не с Зеленским, а с Ермаком. А так он в абсолютно в той же логике, парадигме и идеологии, что и Зеленский. Поэтому я не верю, что он станет оппозиционером», — отметил эксперт.

Бондаренко обратил внимание, что никто из оппонентов Зеленского не смог воспользоваться падением рейтинга, возможно, за исключением Юлии Тимошенко, которая перешла сейчас на третью позицию, серьёзно опередив Юрия Бойко.

Дело в том, что в 2019 году электорат Тимошенко ушел к Зеленскому, а теперь эти разочаровавшиеся избиратели возвращаются к ней, заключил собеседник издания.

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