Против рейтинга Владимира Зеленского сегодня играет тревога в отношении отопительного сезона и информационная война с Разумковым, в которой он потерпел поражение, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Президентский рейтинг Владимира Зеленского упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября. Кроме того, рейтинг бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза, что, вероятно, связано с его увольнением.

- Константин Петрович, так ли все плохо для Зеленского? И если да, с чем это связано?

— Сейчас это тревожная для него тенденция, но любые социологические показатели нужно смотреть в динамике. Могут быть разного рода сезонные падения, информационное поле может быть искажено. Поэтому необходимо посмотреть в сравнении с другими социологическими исследованиями и делать выводы.

Вообще неудивительно, что его рейтинги немного пошли вниз. Сейчас есть ожидание холодной зимы и проблем с отопительной системой, есть совершенно ненужная война информационная война с Разумковым, в которую он дал себя втянуть и проиграл, есть много других моментов, которые показывают, что рейтинг просел и расти ему не на чем.

Другое дело, что никто из оппонентов Зеленского не смог этим воспользоваться. Возможно, за исключением Тимошенко, которая перешла сейчас на третью позицию, серьёзно опередив Юрия Бойко. ОПЗЖ фактически провалилась, хотя еще недавно она могла создать конкуренцию Зеленскому и «Слугам народа». Сейчас об этом речи нет.

В остальном посмотрим. Будем наблюдать за другими социологическими исследованиями и только после этого сможем говорить о тенденциях.

- Вы упомянули Разумкова. Готов ли он уходить в жесткую оппозицию к Зеленскому, скажем, рассказывая о беспределе СНБО?

— Нет, Разумков не готов идти в оппозицию. Он не оппозиционер, он фрондер. Он воюет не с Зеленским, а с Ермаком. А так он в абсолютно в той же логике, парадигме и идеологии, что и Зеленский. Поэтому я не верю, что он станет оппозиционером.

- Порошенко так и останется главным праворадикалом? Или возможны варианты?

— Он сам себя закапсулировал в этих 15%. У него нет никаких шансов как-то улучшить свои позиции.

- Вы сказали об успехе Тимошенко. Какого максимального результата в этих условиях она может для себя добиться?

— Я думаю, что переток от «слуг народа» идет в первую очередь к ней. И это не парадокс, а реальность. Дело в том, что в 2019 году электорат Тимошенко ушел к Зеленскому, а теперь эти разочаровавшиеся избиратели возвращаются к ней.

- Если ОПЗЖ, на ваш взгляд, провалилась, есть ли перспективы у Мураева или у кого-то из другой части «регионалов»?

— Он создает свою политическую силу, но пока я не вижу системной работы. Его рейтинг обеспечен благодаря телевизионному присутствию. Посмотрим, насколько системно он будет работать. Я не хочу раздавать ему особых комплиментов, но в целом он молодец. Мураев действительно показал яркий старт, теперь ему важно эти показатели удержать и развить.

- На прошлых выборах Игорь Смешко оказался самым эффективным кандидатов в плане вложенных средств и достигнутого результата. Есть ли кто-то, кто повторит его результат?

— Это такая ностальгия по сильной руке. Как только появится еще какой-нибудь кандидат с сильной рукой, без военного или спецслужбистского прошлого, у Смешко могут серьезно посыпаться рейтинги. Его рейтинг — это слагаемое его личного рейтинга и рейтинга Анатолия Гриценко.

- Состоялся визит минобороны США на Украину, запланирован визит Зеленского в Великобританию. Это как-то скажется на его позициях и позициях украинской власти в целом?

— Нет, нет. В электоральном плане это абсолютно незаметные вещи. Это обязанности Зеленского как верховного главнокомандующего, которые непонятны большинству граждан. Это элитарные игры, которые не имеют значения в плане имиджа или в информационной сфере.