В случае широкомасштабного военного конфликта между Россией и Украиной действия российских войск продлятся не дольше, чем месяц, рассказал в интервью Украина.ру командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Остановить наступление российских войск даже с помощью западных стран будет невозможно, считает эксперт. Александр Ходаковский о том, какой может быть российско-украинская война © предоставлено Александром Ходаковским

«Думаю, максимум в течение месяца от того момента, как первый российский солдат перешагнет границу с Украиной, до завершения устранения последних очагов бессистемного сопротивления. Никто в позиционную войну с Украиной ввязываться не будет. У России достаточно ресурсов, а у Украины недостаточно воли к сопротивлению, чтобы превратить эту войну в долгоиграющую или втянуть туда как можно больше сил, средств, и дождаться помощи Запада», — сказал Ходаковский.

Чтобы избежать открытой конфронтации со странами Запада, России придется блокировать их объекты на территории Украины, заключил собеседник издания.

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