Ранее стало известно, что Молдавия объявила режим ЧП из-за дефицита газа. В связи с этим власти страны попросили помощи у Киева, который передаст топливо на условиях возврата.
«Действительно, вчера на СНБО обсуждался вопрос помощи Молдове газом. Сейчас у Молдовы идут сложные переговоры с "Газпромом" о продлении контракта, номинации им уменьшены, в стране физический дефицит газа, в частности, для объектов критической инфраструктуры. Молдова обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн куб. газа», — написал Герус.
В Молдавии суточное потребление газа превысило объем поставок в страну топлива ПАО «Газпром». Власти просят предприятия, у которых есть такая возможность, уменьшить расход газа либо перейти на альтернативное топливо.
На октябрь компания «Молдовагаз» подписала контракт с «Газпромом» на поставку 54 млн кубометров природного газа, что составляет 67% из необходимых 80 млн кубометров.
Отмечается, что из-за продления контракта в последний день сентября у «Газпрома» не было юридической базы для бронирования необходимых мощностей для транспортировки природного газа через газотранспортную систему Украины.