Молдавия обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа. Об этом в субботу, 23 октября, в своем Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус

Ранее стало известно, что Молдавия объявила режим ЧП из-за дефицита газа. В связи с этим власти страны попросили помощи у Киева, который передаст топливо на условиях возврата.

«Действительно, вчера на СНБО обсуждался вопрос помощи Молдове газом. Сейчас у Молдовы идут сложные переговоры с "Газпромом" о продлении контракта, номинации им уменьшены, в стране физический дефицит газа, в частности, для объектов критической инфраструктуры. Молдова обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн куб. газа», — написал Герус.

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На октябрь компания «Молдовагаз» подписала контракт с «Газпромом» на поставку 54 млн кубометров природного газа, что составляет 67% из необходимых 80 млн кубометров.

Отмечается, что из-за продления контракта в последний день сентября у «Газпрома» не было юридической базы для бронирования необходимых мощностей для транспортировки природного газа через газотранспортную систему Украины.