Украина возьмет на себя все обязательства члена НАТО, но не получит никаких прав, уверен директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявлял о возможности принять Украину и Грузию в НАТО без учета пятой статьи о коллективной самообороне.

Пятая статья предусматривает создание системы коллективной защиты: нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса.

Сергей Марков: Украина будет нужна США еще десять лет © РИА Новости, Нина Зотина

«Там будет другое — там не будет никакого членства Украины и Грузии в НАТО без пятой статьи. Будет такое «получленство», которое называется ПДЧ — План действий по членству. Украина возьмет на себя все обязательства члена НАТО, но не получит никаких прав. И в таком состоянии ПДЧ Украина может находиться от пяти до сорока лет», — отметил Марков.

С другой стороны, добавил эксперт, российские власти сформулировали «красные черты»: если будет принято ПДЧ — российские войска просто войдут на территорию Украины и большинство граждан Украины на юго-востоке страны поддержат их.

«Юго-Восток Украины пойдет по пути Крыма», — заключил он.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.