Украинская телеведущая Ольга Фреймут, известная в стране своими советами по этикету, рассказала соотечественникам, как правильно пить водку. Соответствующий пост она на днях выложила в Instagram

Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Израиля © president.gov.ua

«Нет ничего хуже, чем пьяная женщина. А от водки: волочатся ноги, портится дикция, глаза рассматривают нос. От этого даже симпатичная дама становится похожей на креветку. Все лицо становится красным и смятым, будто его постирали в машинке при высокой температуре и забыли выкрутить. Я уже молчу о неконтролируемых разговорах, рвоте и отвратительном дыхании», — заявила Фреймут.

Однако, уточнила она, если вы все же собрались отведать водку, да еще и в людном месте, стоит знать несколько правил.

«Вообще крепкий алкоголь, такой как виски или бренди, не закусываем. Все эти шоколадки и кружочки лимонов с воткнутыми зубочистками — выдумка алкоголиков. Но водка — исключение. Ее закусывать нужно. Икрой, желательно, а не луковицей», — сказала ведущая.

Также она посоветовала не делать паузы между стопками, исключение — тосты, они могут и должны звучать под водку, в отличие от распития других крепких напитков, которые, уверена специалист по этикету, лучше употреблять молча.

«Водку пьем охлажденной из рюмок. До дна. Нос локтем не натираем. Хлебом и другими продуктами/предметами не занюхиваем. Одна моя коллега во время поездки в поезде выпила рюмочку, потом схватила меня за голову и занюхала выпитое», — вспомнила Фреймут.

И последнее, что нужно знать, заявила она, это цель распития. Если жизненные обстоятельства печальные — водка будет подходящим выбором, а вот для праздников желательно предпочесть шампанское.

Ольга Фреймут — ведущая и многодетная мать. По информации журналистов, сейчас она состоит в отношениях с генеральным директором «Нового канала» Владимиром Локотко.

Фреймут является автором книги по этикету, а в марте 2020 года теледива получила диплом британской Академии этикета Debrett's.