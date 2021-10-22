Россия в какой-то степени выиграла от высоких цен на газ в Европе. Но нужно учитывать, что когда мы говорим о тысяче долларов за тысячу кубов, это фьючерсы, которые не факт, что доходят до отгрузки. Об этом рассказал эксперт по энергетике Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Кроме того, Россия продает в основном газ по долгосрочным контрактам. Биржевые цены влияют на стоимость поставок по этим долгосрочным контрактам, однако отпускные цены «Газпрома» значительно меньше, чем биржевые цены на фьючерсы, пояснил специалист.

У «Газпрома» за первое полугодие 2021 года средняя отпускная цена в Европе была $280 за тысячу кубов в то время как на бирже он уже стоил $400-500. Отпускные цены у «Газпрома» ниже, но европейцы десятилетиями заставляли своих поставщиков делать ценовую привязку не к цене на нефть, а к цене как раз-таки на газ на биржах, на спотовых рынках, уточнил он.

«Сейчас в большинстве контрактов у «Газпрома» есть поправка на биржевые показатели, поэтому, действительно, чем выше будут биржевые котировки, тем выше будут отпускные цены по контрактам «Газпрома». Но говорить, что мы основные бенефициары от этой ситуации на газовом рынке, неверно. Все поставщики газа являются бенефициарами: и Россия, и Норвегия, и Алжир, и поставщики СПГ», — констатировал Юшков.

По его словам, цена на газ в Европе стала высокой потому, что цена на газ в Азии еще выше. Китай активно наращивает потребление газа и скупает все излишки. Поэтому зарабатывают все поставщики газа, в том числе поставщики СПГ, просто они отправляют газ преимущественно в Азию, из-за чего в Европе растет цена.

Абсолютно все экспортеры газа являются бенефициарами ситуации в Европе и в Азии, а не только Россия, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.