Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что его исключили из партии и возможно исключат из фракции, поскольку он политически неугоден своим коллегам Юрию Бойко и Сергею Левочкину. Его видео комментарий 21 октября обнародовал PavlovskyNEWS в Telegram

Кива сравнил визит Остина в Киев с подготовкой к забою свиньи © REUTERS, Irakli Gedenidze

«Это была их системная работа, которую они вели на протяжении целого года. Потому что я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы… Однозначно я их не устраиваю со своей принципиальной позицией, со своими поздравлениями [Владимира] Путина, со своей позицией по отношению к нацистским преступникам Бандеры», — заявил он.

Кива отметил, что его исключение было легко организовать в Полтаве, поскольку ранее он уличил ставленника Бойко, главу Полтавской областной организации Олега Сазонова в продаже квот партии. При этом депутат уточнил, что пока не получил ответа по этой ситуации от руководства ОПЗЖ.

Позднее сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович в своих соцсетях выложил короткое видео, на котором он вместе с Кивой опроверг исключение последнего из ОПЗЖ.

«Ну что, вредоносные? Кого вы исключить из партии хотите? Киву? Хрена лысого! Понятно? Пока», — заявил Рабинович.

Ранее Кива заявил, что поздравил президента России Владимира Путина с днем его рождения, поскольку испытывает к нему уважение, как к личности. Кива призвал не забывать, что Россия является экономическим партнером Украины и выразил уверенность в том, что «в следующем году Путина будет поздравлять вся Верховная Рада».