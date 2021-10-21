Девять партий прошли бы в Верховную Раду, если выборы состоялись в ближайшее время. Опрос подготовил Киевский международный институт социологии и опубликовал данные 21 октября на своем официальном сайте

В 2019 году в Раду прошли пять партий — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Среди тех, кто определился с выбором и проголосовал бы на парламентских выборах, будь они в ближайшее время, к названным политическим силам, за исключением «Голоса», также присоединились бы «Сила и честь» Игоря Смешко, «Наши» Евгения Мураева, Радикальная партия Олега Ляшко и «Украинская стратегия Гройсмана». Остальные партии не смогли бы преодолеть 5%-й барьер.

Ранее сообщалось, что рейтинг президентской партии «Слуга народа» стал ниже за месяц почти на 5%, по сравнению с сентябрем. При этом партия Владимира Зеленского уступила лидерство партии Петра Порошенко.

Киевский международный институт социологии провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.