Некомпетентность власти и коррупция являются главной причиной экономического кризиса на Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные 21 октября результаты соцопроса, подготовленного Киевским международным институтом социологии

«Если говорить об одной главной причине экономического кризиса, то среди предложенных четырех вариантов 42,1% респондентов говорят о высоком уровне коррупции, а 31,2% — о некомпетентности власти», — говорится в сообщении.

Пандемию коронавируса выделили 12,1% респондентов, о войне в Донбассе высказались 8,5%.

Владимира Зеленского уступила лидерство в партийном рейтинге «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

Киевский международный институт социологии провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна столкнулась с наихудшим положением в борьбе с коронавирусом почти за два года пандемии. При этом он отметил, что правительство не рассматривает вариант введения полного локдауна по всей стране, поскольку может не выдержать экономика.