«Если говорить об одной главной причине экономического кризиса, то среди предложенных четырех вариантов 42,1% респондентов говорят о высоком уровне коррупции, а 31,2% — о некомпетентности власти», — говорится в сообщении.
Пандемию коронавируса выделили 12,1% респондентов, о войне в Донбассе высказались 8,5%.
Ранее также сообщалось, что рейтинг президентской партии «Слуга народа»за месяц снизился почти на 5%. Политическая сила Владимира Зеленского уступила лидерство в партийном рейтинге «Европейской солидарности» Петра Порошенко.
Киевский международный институт социологии провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна столкнулась с наихудшим положением в борьбе с коронавирусом почти за два года пандемии. При этом он отметил, что правительство не рассматривает вариант введения полного локдауна по всей стране, поскольку может не выдержать экономика.