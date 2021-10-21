Самки пингвинов Гумбольдта прибыли в Харьковский зоопарк с целью размножения и сохранения вида. Сотрудники учреждения надеются, что Маргарет, Агата и Шарлотта пополнят зоопарк новыми десятью особями. Эти животные были привезены на Украину впервые.
Пингвины Гумбольдта или перуанские пингвины — нелетающие птицы из рода очковых пингвинов, в живой природе гнездятся они на каменистых побережьях Чили и Перу. Однако численность представителей этого вида в мире неуклонно снижается. На данный момент ученые называют цифру в 12 тысяч пар.