В Харьковском зоопарке - новые обитатели: три самки пингвинов Гумбольдта по кличкам Маргарет, Агата и Шарлотта. Приехали они из немецкого города Бохум в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Сообщение об этом появилось 20 октября на сайте харьковского парка

«Находилась в других отношениях»: Ясько рассказала подробности романа с Саакашвили © Facebook, Ліза Ясько Пингвины Гумбольдта или перуанские пингвины — нелетающие птицы из рода очковых пингвинов, в живой природе гнездятся они на каменистых побережьях Чили и Перу. Однако численность представителей этого вида в мире неуклонно снижается. На данный момент ученые называют цифру в 12 тысяч пар.