Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за отключения от газоснабжения села в Харьковской области. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства

Компания «Харьковгаз» отключила от газоснабжения село Благодатное, требуя от его жителей подписать соглашения об оплате дополнительных услуг.

«Село отключили от газа в начале октября под видом ремонта. Сразу после отключения, жителям села потребовали: подписать дополнительное соглашение на еще одну, несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна была вырасти на 1,2-1,8 тыс. гривен (3,2-4,8 тыс. рублей — ред.) в год», — говорится в сообщении.

Просто о сложном. Почему в Европе не хватает газа, и почему виновата в этом Россия? © REUTERS, Gleb Garanich

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.