Компания «Харьковгаз» отключила от газоснабжения село Благодатное, требуя от его жителей подписать соглашения об оплате дополнительных услуг.
«Село отключили от газа в начале октября под видом ремонта. Сразу после отключения, жителям села потребовали: подписать дополнительное соглашение на еще одну, несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна была вырасти на 1,2-1,8 тыс. гривен (3,2-4,8 тыс. рублей — ред.) в год», — говорится в сообщении.
Компания отказывалась возвращать газоснабжение до тех пор, пока жители не подпишут договор. При этом в «Харьковгазе» утверждали, что компания не имеет отношения к росту цен на газ — виновата власть.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.