Верховная Рада 19 октября приняла во втором чтении и в целом законопроект об отдельных вопросах деятельности Национального банка Украины (НБУ). Трансляцию заседания вел телеканал «Рада»

Теперь у властей Украины стало еще меньше возможностей влиять на финансовую политику регулятора, при этом НБУ сможет наконец создавать свои представительства в органах власти других государств и тратить в них деньги.

«Целью Закона является предоставление Национальному банку права осуществлять закупку юридических услуг для представительства его интересов в органах власти иностранных государств, а также тех, которые связаны с защитой его прав и интересов при урегулировании споров, рассмотрения в заграничных юрисдикционных органах дел, участником которых Национальный банк», — заявили в пресс-службе Верховной Рады.

Данный закон требовал принять Международный валютный фонд. В противном случае МВФ отказывался давать деньги в долг украинским властям.

Этот закон уменьшает влияние украинской власти на собственный регулятор и увеличивает возможности влияния на НБУ со стороны иностранных органов власти.

Ранее 19 октября Верховной Радой по требованию МВФ был принят закон, увеличивающий независимость Национального антикоррупционного агентства (НАБУ) от украинской власти.

При этом в законе ничего не говорилось о том, что остается весьма сильным влияние на НАБУ властей США.

В частности, нового главу НАБУ невозможно будет назначить без согласия иностранных экспертов.

Ведомство продолжит контролировать Вашингтон, финансировавший его создание.

В связке с Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) США получают мощный рычаг влияния на украинских политиков и чиновников высшего звена.

Благодаря НАБУ, САП и ВАКС любой неугодный Вашингтону политик окажется за решеткой, так как коррупция является неотъемлемой частью украинской системы власти, и справедливо обвинить в ней можно любого.

Украина продолжает сдачу своего суверенитета Соединенным Штатам, причем еще и приплатит за это: кредиты, которые она получит от МВФ, придется вернуть с процентами.