«У нас электроэнергия осталась (по цене — ред.) такая же, как была до отопительного сезона. И наоборот — цена уменьшилась для малообеспеченных людей. И я убежден, что, несмотря на эти вызовы, а они сложные, мы идем в отопительный сезон со стабильной политикой», — сказал президент.
Зеленский отметил, что в определенных регионах есть некоторые технические вопросы, которые будут решены. При этом руководителю «Нафтогаза Украины» Юрию Витренко было дано указание решить с представителями местной власти все энергетические проблемы путем диалога.
В этом же интервью Зеленский отмечал, что регионы и города не увидят газ по льготной цене, которая была зафиксирована в меморандуме с «Нафтогазом», если будут неугодны политически.
На Украине начались проблемы с отоплением. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, несмотря на подписанный с Кабмином меморандум о том, что цены на газ весь отопительный сезон повышаться не будут, правительство не смогло учесть все проблемы. Поэтому больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.