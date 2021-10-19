Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября в интервью телеканалу ICTV заявил, что тарифы на электроэнергию на Украине не будут расти весь отопительный сезон, хотя на мировом рынке цена увеличивается

Эксперт по энергетике рассказал о шансах Украины выжить в отопительный сезон © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Зеленский отметил, что в определенных регионах есть некоторые технические вопросы, которые будут решены. При этом руководителю «Нафтогаза Украины» Юрию Витренко было дано указание решить с представителями местной власти все энергетические проблемы путем диалога.

В этом же интервью Зеленский отмечал, что регионы и города не увидят газ по льготной цене, которая была зафиксирована в меморандуме с «Нафтогазом», если будут неугодны политически.

На Украине начались проблемы с отоплением. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, несмотря на подписанный с Кабмином меморандум о том, что цены на газ весь отопительный сезон повышаться не будут, правительство не смогло учесть все проблемы. Поэтому больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.