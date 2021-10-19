В сентябре был полностью достроен газопровод «Северный поток-2», по которому газ в ЕС будет поставляться в обход Украины. Считается, что после окончания действующего контракта о транзите газа Россия может отказаться от его продления, так как полностью обеспечит потребности Евросоюза с помощью обходных газопроводов.
Поэтому украинскому руководству нужно не раскручивать скандалы о том, что «Газпром» якобы оставит Украину без газа, а делать все для того чтобы снабдить газом украинскую промышленность и обеспечить нормальную жизнь украинским гражданам, подчеркнул политик.
«Я бы предложил им как-то поменять актуальность задач. На первом плане все-таки должно стоять обеспечение собственного государства и своих людей газом, а на втором плане, в порядке хобби, пусть думают, как неприятности доставлять «Газпрому». Я думаю, что от их потуг вряд ли «Газпром» как-то пострадает. Но с точки зрения эксплуатации системы, конечно, надо думать о том, чтобы прежде всего заниматься модернизацией ГТС», — указал Азаров.
Самостоятельно Украина, не имеющая никаких ресурсов сейчас, с абсолютно обескровленной экономикой, конечно, не потянет такие громадные объемы по модернизации ГТС, и, следовательно, нужно вернуться к отторгнутой много лет назад идее о создании трехстороннего газового консорциума, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.