Ситуации, когда полностью прекратится транзит газа через ГТС Украины, не будет. Судя по прогнозам до 2030 года, потребности в газе будут возрастать, и мощности даже двух ниток «Северного потока» будет недостаточно для обеспечения Европы в полном объеме. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Николай Азаров о политике, отопительном сезоне и "новых геббельсах" Украины © РИА Новости, Александр Натрускин

Поэтому украинскому руководству нужно не раскручивать скандалы о том, что «Газпром» якобы оставит Украину без газа, а делать все для того чтобы снабдить газом украинскую промышленность и обеспечить нормальную жизнь украинским гражданам, подчеркнул политик.

«Я бы предложил им как-то поменять актуальность задач. На первом плане все-таки должно стоять обеспечение собственного государства и своих людей газом, а на втором плане, в порядке хобби, пусть думают, как неприятности доставлять «Газпрому». Я думаю, что от их потуг вряд ли «Газпром» как-то пострадает. Но с точки зрения эксплуатации системы, конечно, надо думать о том, чтобы прежде всего заниматься модернизацией ГТС», — указал Азаров.

Самостоятельно Украина, не имеющая никаких ресурсов сейчас, с абсолютно обескровленной экономикой, конечно, не потянет такие громадные объемы по модернизации ГТС, и, следовательно, нужно вернуться к отторгнутой много лет назад идее о создании трехстороннего газового консорциума, заключил собеседник издания.

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