Украинская модель и эпатажная светская львица Елена Волк умерла на 74-м году жизни в Киеве. Информация об этом появилась на странице в Instagram самой шоудивы 17 октября

«Сегодня ночью в реанимационном отделении 7-й городской больницы г. Киева трагически скончалась Елена Волк. Мы все запомним ее как яркую, энергичную и жизнерадостною женщину», — написали друзья модели.

Подстриглась под мальчика? В сети появилось новое фото Пугачевой © Instagram, uliaveronika

Елена Волк — украинская модель, в последнее время 73-летняя пенсионерка появлялась на всех возможных светских мероприятиях, где шокировала публику своими нарядами и макияжем, а также снималась в рекламе и кино.

Довольно часто светская львица устраивала и неожиданные своими образами фотосессии, в том числе довольно откровенного толка.