«Сегодня ночью в реанимационном отделении 7-й городской больницы г. Киева трагически скончалась Елена Волк. Мы все запомним ее как яркую, энергичную и жизнерадостною женщину», — написали друзья модели.
Известно, что за день до смерти Волк госпитализировали, через какое-то время перевели в реанимацию, однако спасти женщину не удалось.
Елена Волк — украинская модель, в последнее время 73-летняя пенсионерка появлялась на всех возможных светских мероприятиях, где шокировала публику своими нарядами и макияжем, а также снималась в рекламе и кино.
Довольно часто светская львица устраивала и неожиданные своими образами фотосессии, в том числе довольно откровенного толка.