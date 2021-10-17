Ценовой кризис на европейском энергорынке может повториться, если политики Евросоюза продолжат не признавать собственных ошибок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вести в субботу» 16 октября

Россия готова к переговорам об увеличении поставок газа Европе, однако заявок от западных потребителей не поступало, сказал Новак.

«Не исключено, что такая ситуация может повториться. Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 млрд кубометров газа, и надо что-то с этим делать», — считает Новак.

По его словам, предложение Еврокомиссии по ускорению отказа от газа является "неуместным политическим хайпом", в то время как экономика расставляет все по своим местам.

«Политики могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это случилось в этом году на газовом рынке Европы <…> Да, политики не хотят принимать своих ошибок», — заявил Новак.

Ранее сообщалось, что оптовая цена на газ в Европе выросла на 250%, превысив планку в 1200 долларов США за тысячу кубометров.