Сеть бесплатных образовательно-культурных пространств, который депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко назвал в свою честь, должна быть закрыта, поскольку через нее транслируется пропаганда американизации Украины. Об этом 14 октября заявил депутат Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «Украина 24»

«Давайте разберем детально, что такое "Гончаренко центры" и почему они стали появляться в нашей стране? А потому что, Гончаренко со своими хозяевами из Запада решили американизировать Украину. Какая основная цель этих центров? Правильно, учить английскому бесплатно. А почему не русскому или украинскому? А потому что, Западу не нужны грамотные люди, которые говорят на наших языках, ему нужны люди, которые будут знать его язык и его культуру», — заявил Шуфрич.

Кроме того он отметил, что партия требует не только закрыть все «Гончаренко центры», но и признать их «иноагентами».

Сегодня на территории Украина работают 19 «Гончаренко центров».