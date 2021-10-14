Национальная гвардия Министерства внутренних дел Украины (НГУ) переходит с оружия советской разработки на образцы, соответствующие стандартам НАТО. Об этом сообщила пресс-служба войск со ссылкой на заместителя директора департамента логистики главного управления НГУ Сергея Гриценко.

«Сегодня первый этап переоснащения уже выполнен. Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки (UAR-15) калибра 5,56. Снайпера вместо устаревших СВД (снайперских винтовок Драгунова) используют снайперские винтовки (UAR-10) украинского производства», – сообщил Гриценко. Также, по его словам, вместо РПГ-7 используется PSRL-1 (РПГ-1) американского производства, Нацгвардия оснащена БТР-3 и БТР-4 украинского производства. Винтовки UAR-10 и UAR-10/15 производится под маркой Ukrop («Укроп») на киевском предприятии Zbroyar, оружие собирается с использованием комплектующих из США. О перевооружении войск НГУ на украинские образцы на Украине сообщалось и ранее.