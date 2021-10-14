«Сегодня первый этап переоснащения уже выполнен. Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки (UAR-15) калибра 5,56. Снайпера вместо устаревших СВД (снайперских винтовок Драгунова) используют снайперские винтовки (UAR-10) украинского производства», – сообщил Гриценко.
Также, по его словам, вместо РПГ-7 используется PSRL-1 (РПГ-1) американского производства, Нацгвардия оснащена БТР-3 и БТР-4 украинского производства.
Винтовки UAR-10 и UAR-10/15 производится под маркой Ukrop («Укроп») на киевском предприятии Zbroyar, оружие собирается с использованием комплектующих из США. О перевооружении войск НГУ на украинские образцы на Украине сообщалось и ранее.