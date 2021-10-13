«Над альбомом артистка работала почти полгода. Именно он является началом нового витка. Спустя сутки после премьеры альбом попал в глобальный плейлист музыкальной платформы Apple music, а фото артистки украсило обложку платформы», — говорится в релизе певицы.
Все четыре песни Kay выложила в свой Instagram.
Sonya Kay (София Хлябич) — дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Дебютными песнями исполнительницы стали композиции «Дождь» и «Белый снег».
Летом 2020-го девушка вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова и заявила, что покидает сцену. Однако к концу 2021 года артистка изменила решение.