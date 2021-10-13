Украинская певица Sonya Kay (София Хлябич), которая приходится украинской певице Софии Ротару племянницей, заявила, что возвращается на сцену, а в подтверждение твердости своего намерения издала альбом «Драйв» из четырех песен. Об этом артистка сообщила на днях у себя в Instagram

«Над альбомом артистка работала почти полгода. Именно он является началом нового витка. Спустя сутки после премьеры альбом попал в глобальный плейлист музыкальной платформы Apple music, а фото артистки украсило обложку платформы», — говорится в релизе певицы.

Все четыре песни Kay выложила в свой Instagram.

Теперь х****ма: Facebook запретил хохлому, чтобы не обижать украинцев © pixabay Sonya Kay (София Хлябич) — дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Дебютными песнями исполнительницы стали композиции «Дождь» и «Белый снег».

Летом 2020-го девушка вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова и заявила, что покидает сцену. Однако к концу 2021 года артистка изменила решение.