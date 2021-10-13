«Я твердо уверен, что господину Зеленскому надо вести переговоры с господином Путиным. Потому что это нужно, это интерес для Украины», — сказал политик.
По словам Медведчука, чем раньше власть одумается и найдет интерес для Украины и для людей (а он заключается в мирном сосуществовании, торговых отношениях и мире в Донбассе), тем лучше.
Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. 11 октября Государственное бюро расследований Украины вручило ему ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей). Новые обвинения касаются поставок угля с территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах.