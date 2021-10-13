Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным необходимы Киеву. Об этом 12 октября заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, передает РИА Новости

Руководство Украины идет по пути узурпации власти и диктатуры - Медведчук © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам Медведчука, чем раньше власть одумается и найдет интерес для Украины и для людей (а он заключается в мирном сосуществовании, торговых отношениях и мире в Донбассе), тем лучше.

Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. 11 октября Государственное бюро расследований Украины вручило ему ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (более 2,7 миллиарда рублей). Новые обвинения касаются поставок угля с территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах.