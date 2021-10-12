Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая прибыла с визитом в Москву, призналась, что наслаждается погодой в столице России. Ее слова привел 11 октября в своем Twitter пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц

«Заместитель госсекретаря Нуланд: наслаждаюсь бабьим летом в Спасо-хаусе с моим коллегой Эриком Грином (директор Совета национальной безопасности при Белом доме по вопросам России и Центральной Азии — ред.). С нетерпением жду консультаций с представителями российского правительства, бизнес-сообщества и выпускниками программ обмена с США», — говорится в твите.

Under Secretary Nuland: Enjoying бабье Лето at Spaso house, Moscow with my colleague Eric Green. Looking forward to consultations with the Russian government, business community, and alumni of US exchange programs. pic.twitter.com/FK63Uzedec — Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) October 11, 2021

«Прижать Путина». Для чего находившаяся в «черном списке» Нуланд приехала в Москву © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В июне она называла три сферы, в которых Россия и США могут сотрудничать. Среди них была стратегическая стабильность, кибербезопасность, а также гуманитарное сотрудничество в Афганистане и Сирии.