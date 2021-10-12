«Заместитель госсекретаря Нуланд: наслаждаюсь бабьим летом в Спасо-хаусе с моим коллегой Эриком Грином (директор Совета национальной безопасности при Белом доме по вопросам России и Центральной Азии — ред.). С нетерпением жду консультаций с представителями российского правительства, бизнес-сообщества и выпускниками программ обмена с США», — говорится в твите.
Under Secretary Nuland: Enjoying бабье Лето at Spaso house, Moscow with my colleague Eric Green. Looking forward to consultations with the Russian government, business community, and alumni of US exchange programs. pic.twitter.com/FK63Uzedec— Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) October 11, 2021
Накануне Нуланд прилетела с официальным визитом в Москву. По данным американских властей, она планирует обсудить двусторонние отношения России и США, а также региональные и глобальные вопросы. После этого заместитель госсекретаря совершит поездки в Бейрут и Лондон.
В июне она называла три сферы, в которых Россия и США могут сотрудничать. Среди них была стратегическая стабильность, кибербезопасность, а также гуманитарное сотрудничество в Афганистане и Сирии.