«Заместитель госсекретаря Нуланд: наслаждаюсь бабьим летом в Спасо-хаусе с моим коллегой Эриком Грином (директор Совета национальной безопасности при Белом доме по вопросам России и Центральной Азии — ред.). С нетерпением жду консультаций с представителями российского правительства, бизнес-сообщества и выпускниками программ обмена с США», — говорится в твите.

«Прижать Путина». Для чего находившаяся в «черном списке» Нуланд приехала в Москву
«Прижать Путина». Для чего находившаяся в «черном списке» Нуланд приехала в Москву
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Накануне Нуланд прилетела с официальным визитом в Москву. По данным американских властей, она планирует обсудить двусторонние отношения России и США, а также региональные и глобальные вопросы. После этого заместитель госсекретаря совершит поездки в Бейрут и Лондон.

В июне она называла три сферы, в которых Россия и США могут сотрудничать. Среди них была стратегическая стабильность, кибербезопасность, а также гуманитарное сотрудничество в Афганистане и Сирии.

 