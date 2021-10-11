Бабаджанян написал много известных мелодий, в том числе песню судьба, которую задолго до Муслима Магомаева спел Бедрос Киркоров.
«Арно — самый главный человек в моей жизни, это мой крестный отец. Если бы не было его, если бы он не пригласил меня в {Советский] Союз, то моего бы имени не узнал бы никто — я бы работал, как и дед, и отец, сапожником в Варне», — сказал на юбилее друга Киркоров-старший.
Он признался, что до сих пор может починить любую обувь, так как закончил профессионально-техническое училище по специальности сапожник-модельер, а вот музыкального образования у него никогда не было, более того, он до сих пор не знает нот, петь помогала хорошая музыкальная память. Дал отец поп-короля и советы тем, кто хочет, как и он сам, долго жить.
«Надо жить так, что никому не делать плохо — только хорошо, тогда жизнь и бог вас вознаградят. Не забываю я и о теле — несмотря на возраст, каждый день занимаюсь гимнастикой по 45 минут, потом — контрастный душ. А еще я не злоупотребляю любовью. Ведь мужчине на всю жизнь дано ведро спермы. А уж какое ведро — детское или обычное — неизвестно», — заявил Бедрос.