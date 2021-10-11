Певец Филипп Киркоров и его отец, отметивший в этом году свой 89-й день рождения Бедрос Киркоров приняли участие в концерте по случаю 100-летия композитора Арно Бабаджаняна, с которым много лет дружат. На празднике Киркоров-старший рассказал о своей судьбе и о секрете мужского долголетия, написали 11 октября «Дни.ру»

Запретить или нет: Зеленский решит судьбу российских артистов © pixabay Муслима Магомаева спел Бедрос Киркоров.

«Арно — самый главный человек в моей жизни, это мой крестный отец. Если бы не было его, если бы он не пригласил меня в {Советский] Союз, то моего бы имени не узнал бы никто — я бы работал, как и дед, и отец, сапожником в Варне», — сказал на юбилее друга Киркоров-старший.

Он признался, что до сих пор может починить любую обувь, так как закончил профессионально-техническое училище по специальности сапожник-модельер, а вот музыкального образования у него никогда не было, более того, он до сих пор не знает нот, петь помогала хорошая музыкальная память. Дал отец поп-короля и советы тем, кто хочет, как и он сам, долго жить.

«Надо жить так, что никому не делать плохо — только хорошо, тогда жизнь и бог вас вознаградят. Не забываю я и о теле — несмотря на возраст, каждый день занимаюсь гимнастикой по 45 минут, потом — контрастный душ. А еще я не злоупотребляю любовью. Ведь мужчине на всю жизнь дано ведро спермы. А уж какое ведро — детское или обычное — неизвестно», — заявил Бедрос.