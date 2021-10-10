Как уточняется, поставки прошли в рамках дополнительной помощи на $60 млн, договоренности о которой были достигнуты в рамках недавнего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.
По этим соглашениям Киев получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.
Помимо этого Украина получает техническую военную помощь от Вашингтона на сумму $250 млн.
Всего после начала гражданской войны в Донбассе Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более $2 млрд.
Как отмечал МИД России, поставки вооружений США на Украину в свете урегулирования конфликта в Донбассе — это то же самое, что тушение пожара бензином.