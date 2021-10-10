На Украине зимой возможен энергетический кризис, страна не готова к наиболее неблагоприятному развитию ситуации, написал экономист Александр Кущ в своей статье для издания «Главред» 9 октября

В случае холодной зимы, снижения или прекращения транзита российского газа, отказа Белоруссии продавать Киеву электроэнергию зимой и внепланового выведения из эксплуатации украинских атомных реакторов страну ждет энергетический коллапс, уверен эксперт.

«Запасы газа из условно достаточных превращаются в критически низкие. И вероятность совпадения во времени негативных факторов, указанных выше, не такая уж и низкая», — отметил Кущ.

По его данным, в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) из 18,78 млрд кубометров «голубого топлива» лишь 10,38 можно будет использовать в случае необходимости в ходе отопительного сезона.

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Еще 3,6 млрд кубов принадлежат частным трейдерам, в том числе иностранным, и отобрать этот газ для украинских теплоэлектростанций (ТЭС) или производителей тепла в коммунэнерго будет крайне проблематично, пишет Кущ.

После того, как Венгрия договорилась с Газпромом о поставках газа в обход Украины, Киев больше не может отбирать венгерский газ, как он делал это ранее.

Да и в целом транзит через Украину упал более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, так что воровать газ из ГТС, как это раньше делала Украина, становится все труднее и труднее.

В итоге в последнее время запасы не растут, а сокращаются примерно на 10 млн кубометров в сутки.

Как пишет Кущ, правительство рассчитывает, что для успешного прохождения отопительного сезона Украине нужно будет поднять из хранилищ примерно 9 млрд кубометров.

Однако для того, чтобы такого объема хватило, должны сложиться определенные условия: промышленности придется сократить потребление газа на 2 млрд кубометров, «Газпром» в январе 2022 года не будет делать пауз в поставках газа по украинской газотранспортной системе и украинские тепловые электростанции смогут накопить достаточное количество угля для прохождения отопительного сезона.

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Если закупить уголь не удастся, то придется отбирать уголь из хранилищ для загрузки ТЭС либо закупать электричество в России и Белоруссии, что пока запрещено украинским регулятором НКРЭКУ.

Фактически украинское правительство в вопросе прохождения отопительного сезона полностью зависит от доброй воли президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, отмечает эксперт и задается вопросом: готова ли Украина к такому «идеальному шторму» в энергетике?