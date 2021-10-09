По мнению Цыбульника, тесное сотрудничество по этому вопросу с Грузией и Молдавией может сказаться на европейских перспективах Украины.
Кроме того, он посоветовал Киеву скорее заняться улучшением экономического положения страны.
«Если украинские элиты действительно заинтересованы во вступлении Украины в Европейский Союз, то необходимо всерьез начать реализацию тех реформ, без которых членство в ЕС недостижимо в принципе», — написал дипломат.
Еще одна опасность, добавил он, заключается в том, что в ЕС нет четкого понимания необходимости расширения союза.
По мнению политолога Владимира Сергиенко, власти Германии и рядовые немецкие граждане не видят Германию в Евросоюзе. Им хватает Румынии и Болгарии, когда приходится закрывать глаза на беспрецедентную коррупцию и нарушения на выборах в этих странах.