Бывший временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герциговине Владимир Цыбульник предупредил украинские власти об опасности тактики, которую они избрали для вступления в Евросоюз. Об этом он написал в статье для «Зеркала недели», опубликованной 7 октября

По мнению Цыбульника, тесное сотрудничество по этому вопросу с Грузией и Молдавией может сказаться на европейских перспективах Украины.

Европейский эксперт обозначил риски распада Евросоюза © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Если украинские элиты действительно заинтересованы во вступлении Украины в Европейский Союз, то необходимо всерьез начать реализацию тех реформ, без которых членство в ЕС недостижимо в принципе», — написал дипломат.

Еще одна опасность, добавил он, заключается в том, что в ЕС нет четкого понимания необходимости расширения союза.

По мнению политолога Владимира Сергиенко, власти Германии и рядовые немецкие граждане не видят Германию в Евросоюзе. Им хватает Румынии и Болгарии, когда приходится закрывать глаза на беспрецедентную коррупцию и нарушения на выборах в этих странах.