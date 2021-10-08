Генеральная прокуратура Украины будет требовать взять под стражу председателя политсовета партии «Оппозиционая платформа - за жизнь» Виктора Медведчука по новому открытому против него уголовному делу о приобретении угля у республик Донбасса, альтернатива этому - залог в размере 1 млрд грн (2,7 млрд руб)

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым 8 октября.

Виктор Медведчук: Какой может быть Украина? Какой быть Украине? © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Петра Порошенко, который тоже может стать подозреваемым.

По версии СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ЛНР и ДНР в сговоре с властями Украины. СБУ и Генпрокуратура опубликовали аудиозаписи, которые, по их мнению, подтверждают существование «угольной схемы».

Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, считая их политическим преследованием.