Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым 8 октября.
Последний заявил, что СБУ также изучает роль в схемах поставки угля из ЛНР и ДНР бывшего президента Украины Петра Порошенко, который тоже может стать подозреваемым.
По версии СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ЛНР и ДНР в сговоре с властями Украины. СБУ и Генпрокуратура опубликовали аудиозаписи, которые, по их мнению, подтверждают существование «угольной схемы».
Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, считая их политическим преследованием.