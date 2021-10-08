«При посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР», — говорится в сообщении.
По версии СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ЛНР и ДНР в сговоре с властями Украины. СБУ и Генпрокуратура опубликовали аудиозаписи, якобы подтверждающие существование «угольной схемы».
«Следствие обладает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличных в «Л/ДНР» и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий», — заявил глава СБУ Иван Баканов.
Имена фигурантов дела из высшего руководства Украины не называются.
Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.
Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Его однопартиец Тарас Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.