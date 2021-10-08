Сотрудники СБУ вручили председателю политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку новую повестку, согласно которой он является подозреваемым по делу о госизмене и содействии терроризму. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба ведомства

«При посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР», — говорится в сообщении.

Не Майдан: Медведчук посоветовал украинцам, как сопротивляться власти © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Следствие обладает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличных в «Л/ДНР» и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий», — заявил глава СБУ Иван Баканов.

Имена фигурантов дела из высшего руководства Украины не называются.

Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.

Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Его однопартиец Тарас Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.