Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденных военных. Об этом сообщает официальный сайт президента 8 октября

Председатель Комиссии по вопросам помилования Андрей Гота заявил, что помилование не коснется лиц, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения, а также осужденных за убийство.

Бывший атошник с гранатой и другие. Захваты зданий и заложников в истории Украины © Денис Монастырский/Facebook Андрея Ермака, отдельное представление о помиловании военных сделано впервые в новейшей истории Украины. При отборе лиц для помилования учитывались их «заслуги перед государством», отметил Ермак. Отмечается, что при рассмотрении дел отбирались лица, не совершавшие тяжких преступлений.

Ранее на Украине происходили серии инцидентов, связанных с участниками АТО и членами украинских военных формирований в Донбассе.

Так, в августе в Кривом Роге бывший военнослужащий подорвал гранату, угрожая правоохранителям. В квартире участника АТО обнаружили боеприпасы.

Снайпер Алексей Белько в 2019 году угрожал взорвать мост Метро в Киеве и открыл огонь по полицейским. В том же году атошник Сергей Барс взорвал гранату у себя в квартире.

Ранее бывший главный психиатр Минобороны Украины полковник Олег Друзь заявлял, что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении.