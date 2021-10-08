Экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова на следующих выборах в парламент могут поддержать люди, которые разочаровались в партии «Слуга народа». Об этом сказал 7 октября в комментарии РИА Новости директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Руслан Бортник: Отставка Разумкова - это борьба за президентский пост © Facebook, Ruslan Bortnik

Бортник считает, что после отставки с поста спикера перед Разумковым открывается перспективное политическое будущее.

«Потенциально Разумков может стать точкой сборки тех людей, которые разочаровались в партии "Слуга народа", которые голосовали за нее раньше. Таких людей в нашем обществе, я думаю, 20-25%», — заявил Бортник.

По его мнению, Разумков может бороться за статус «настоящего Голобородько» (учитель истории, ставший президентом, персонаж Зеленского из сериала «Слуга народа») или «настоящего Зеленского».

Ранее депутаты «Слуги народа» инициировали процедуру отставки Дмитрия Разумкова с поста спикера Рады, объяснив это тем, что Разумков якобы действовал вразрез с программой президентской партии. Разумков эти обвинения отвергает.