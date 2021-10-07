В Казахстане таксист отказал пассажирке в просьбе не говорить по-русски. Это следует из видео, опубликованного в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

В Казахстане таксист отказал пассажирке в просьбе не говорить по-русски. Это следует из видео, опубликованного в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

На записи мужчина возмущается тем, что от него потребовали отвечать на казахском. «Предатель я или не предатель, не вам судить. Я рос в Советском Союзе, где русский язык был единственным языком. Не буду я с вами разговаривать по-казахски!» — говорил водитель.

Недавно в нижней палате республики одобрили поправки в законодательство, согласно которым при размещении визуальной информации перевод на русский язык необязателен. Ранее в Казахстане националисты публиковали видеозаписи так называемых языковых рейдов, когда они проверяли знание государственного языка в организациях обслуживания. Кроме того, активисты заставляли извиняться русскоязычных граждан на камеру за якобы оскорбительные высказывания.