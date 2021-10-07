В частности, место Разумкова находится возле мест Гончаренко, Андрея Парубия и Владимира Вятровича.
«У «Слуг народа» логика кварталовская: есть первые ряды — дорогие, а есть галёрка. Вот Разумкова посадили к нам на галёрку», — написал Гончаренко.
Ранее депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко назвала Разумкова оппонентом, но поблагодарила за службу и за то, что он пытался сохранить «минимальную независимость парламента».
В четверг депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал против.
Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.