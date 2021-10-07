Аппарат Верховной Рады после отставки председателя Дмитрия Разумкова решил приготовить ему место в сессионном зале парламента возле депутатов от самой ярой оппозиционной к президенту партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом 7 октября сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram

Разумков предположил, кого уволят следующим © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Гончаренко, Андрея Парубия и Владимира Вятровича.

«У «Слуг народа» логика кварталовская: есть первые ряды — дорогие, а есть галёрка. Вот Разумкова посадили к нам на галёрку», — написал Гончаренко.

Ранее депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко назвала Разумкова оппонентом, но поблагодарила за службу и за то, что он пытался сохранить «минимальную независимость парламента».

В четверг депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал против.

Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.