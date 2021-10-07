Комиссия по переименованию Городского совета украинской столицы постановила изменить название сквера имени Валерия Чкалова на площадь имени Богдана Ступки. Об этом 6 октября в Facebook сообщила депутат совета Алла Шлапак

«Сегодня комиссией по переименованию принято решение изменить название сквера имени Чкалова в сквер имени Богдана Ступки. Новое творческое пространство и вечная память гению», — написала депутат.

«Предохранитель убрали»: Разумков намекнул на свои президентские амбиции © Дмитрий Разумков/Фейсбук Валерия Чкалова. Он известен как командир экипажа самолета АНТ-25, в 1937 году совершившего первый перелет из Москвы в Ванкувер через Северный полюс, не совершив ни одной остановки в пути.

Теперь площадь называется в честь советского и украинского актера театра и кино, народного артиста СССР Богдана Ступки. С 1999 по 2001 годы он работал министром культуры и искусств Украины, а позже получил звание Героя Украины.

Ступка сыграл в таких фильмах как «Солдаты свободы», «Огнем и мечом», «Тарас Бульба» и «Водитель для Веры».

Примечательно, что сквер, находящийся на пересечении улицы Михаила Коцюбинского и Олеся Гончара, мог вообще прекратить свое существование. В 2018 году на месте площади хотели построить жилое здание, однако местные активисты, по словам депутата киевского горсовета Ольги Белецкой, отстояли сквер и продолжают борьбу за него.

Переименования на Украине с 2014 года стало явлением массовым, в рамках проекта по декоммунизации в стране отказываются от всего советского и российского. Свои имена уже поменяли тысячи улиц, станций метро и даже населенных пунктов.