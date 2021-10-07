Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко пытался шантажировать спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкоа в вопросе назначения главы аппарата парламента. Об этом 6 октября заявил сам Разумков в эфире телеканала «Украина 24»

Разумков готов сражаться за свой депутатский мандат в суде © rada.gov.ua

В ответ на это Корниенко задал встречный вопрос: «Я вас шантажировал, что ли?». На это спикер Рады ответил, что получил письмо, где говорилось «или назначай, или мы тебя снимаем».

«Снимайте, но я аппарат обижать не дам, люди работают круглосуточно. Относительно руководителя аппарата — назначайте, посмотрим, как он будет работать у вас. Но делать людей, работающих на государственную институцию парламента, заложниками наших с вами политических перетягиваний каната, я не дам», — заявил Разумков.

Офис президента Украины начал негласную подготовку к отставке спикера Рады в сентябре. Одним из поводов для недовольства стало решение Разумкова направить законопроект об олигархах, который Зеленский лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

Вопрос отставки спикера Рада рассмотрит 7 октября. Разумков в ходе брифинга заявил, что процедура его отстранения от должности ведется не по регламенту.