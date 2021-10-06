Предложения РФ по восстановлению российско-украинских отношений были направлены администрации президента Владимира Зеленского более месяца назад, однако Киев выдвигает неприемлемые встречные требования, сообщила газета «Коммерсантъ» 6 октября

«Информированный источник "Ъ" в российских госструктурах сообщил, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи господ Путина и Зеленского. Всего в списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Однако киевский режим в качестве условий переговоров с Москвой выдвинул России требование отдать Крым и признать себя участником внутриукраинского конфликта в Донбассе.

В подписанных ранее Киевом минских соглашениях РФ фигурирует в качестве наблюдателя наравне с Германией и Францией.

«Учитывая, что стороны совершенно по-разному видят наполнение встречи — Киев хочет говорить о войне, мире и Крыме, тогда как Москва Донбасс называет внутриукраинским делом, а тему Крыма считает закрытой — у переговоров почти нет шансов состояться в ближайшем будущем», — пишет издание.

Россия — Украина: призрак войны

Россия в частности требует, чтобы в нем фигурировало признание того, что решения парижского саммита «нормандской четверки» не были выполнены Киевом.