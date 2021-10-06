«Информированный источник "Ъ" в российских госструктурах сообщил, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи господ Путина и Зеленского. Всего в списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений», — говорится в сообщении.
Однако киевский режим в качестве условий переговоров с Москвой выдвинул России требование отдать Крым и признать себя участником внутриукраинского конфликта в Донбассе.
В подписанных ранее Киевом минских соглашениях РФ фигурирует в качестве наблюдателя наравне с Германией и Францией.
«Учитывая, что стороны совершенно по-разному видят наполнение встречи — Киев хочет говорить о войне, мире и Крыме, тогда как Москва Донбасс называет внутриукраинским делом, а тему Крыма считает закрытой — у переговоров почти нет шансов состояться в ближайшем будущем», — пишет издание.
Точно так же нет продвижения по организации очередной встречи в «нормандском формате»: стороны два месяца не могут согласовать итоговый документ возможного саммита.
Россия в частности требует, чтобы в нем фигурировало признание того, что решения парижского саммита «нормандской четверки» не были выполнены Киевом.