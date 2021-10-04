В Киеве во Всемирный день действий за достойный труд 7 октября состоится массовая акция протеста участников профсоюзов. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Украины

Ляшко назвал украинские пенсии подачками © Facebook/Олег Ляшко

Также они выскажут требования к парламенту, работодателям и бизнес-ассоциациям Украины. В акции примет участие около 10 тыс. человек.

«Обеспечить полную и своевременную выплату больничных, декретных, социальных услуг и пенсий! Прекратить огосударствление самоуправляющихся фондов общеобязательного социального страхования, ликвидировать дефицит их бюджетов и Пенсионного фонда», — говорится в анонсе акции.

В числе их требований: отмена законопроектов, упрощающих увольнение, гарантия права на достойную занятость, оплату и условия труда, погашение задолженности по зарплате, повышение минимальной заработной платы до 6900 грн и минимальной пенсии — до 3600 грн, справедливые тарифы на газ и услуги ЖКХ, принятие законопроектов о выплатах работникам при банкротстве предприятия.

Ранее министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, с 2028 года украинцам необходимо будет иметь не менее 35 лет официального трудового стажа.