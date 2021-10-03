Об этом рассказал Зеленский на брифинге в Трускавце 3 октября.
«Я постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается», — сказал глава украинского государства.
Он уточнил, что возвращать Саакашвили будут министерство иностранных дел Украины и лично премьер-министр Денис Шмыгаль.
В 2013 году бывший президент Саакашвили бежал из Грузии, где против него были открыты несколько уголовных дел. Он был осужден по ним на реальные тюремные сроки.
Долгое время Саакашвили пытался встроиться в украинскую политику, даже был некоторое время губернатором Одесской области при президенте Петре Порошенко, однако так и не добился сколько-нибудь существенного влияния в стране.