Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не согласовал свою поездку на родину с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако Киев приложит все усилия для его освобождения

Об этом рассказал Зеленский на брифинге в Трускавце 3 октября.

«Я постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается», — сказал глава украинского государства.

Наконец-то он занял своё заслуженное место. Соцсети об аресте Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В 2013 году бывший президент Саакашвили бежал из Грузии, где против него были открыты несколько уголовных дел. Он был осужден по ним на реальные тюремные сроки.

Долгое время Саакашвили пытался встроиться в украинскую политику, даже был некоторое время губернатором Одесской области при президенте Петре Порошенко, однако так и не добился сколько-нибудь существенного влияния в стране.