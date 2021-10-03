Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, сообщает РИА Новости 3 октября со ссылкой на германское издание Welt am Sonntag, рассказавшее о попавшем в его распоряжение внутреннем документе дипломатического ведомства ЕС

«Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине)», — говорится в сообщении.

Такую миссию называют «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы имеющей место «военной активности» России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом.

Об учебной миссии в конце июля просили главы министерств обороны и иностранных дел Украины в конфиденциальном письме главе евродипломатии Жозепу Боррелю, рассказали в Welt am Sonntag.

Концлагеря для жителей Крыма и Донбасса: зачем Киеву законопроект об интернировании © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Президент страны Владимир Путин подчеркивал, что вопрос с территориальной принадлежностью Крыма закрыт окончательно.

Незаконный киевский режим после госпереворота 2014 года развязал гражданскую войну против несогласных с насильственной сменой власти в стране. При этом украинские власти обвинили Россию во вторжении.

Как известно, РФ не является стороной конфликта в Донбассе, что отмечено в подписанных Украиной Минских соглашениях.