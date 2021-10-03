«Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине)», — говорится в сообщении.
Такую миссию называют «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы имеющей место «военной активности» России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом.
Об учебной миссии в конце июля просили главы министерств обороны и иностранных дел Украины в конфиденциальном письме главе евродипломатии Жозепу Боррелю, рассказали в Welt am Sonntag.
Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.
Президент страны Владимир Путин подчеркивал, что вопрос с территориальной принадлежностью Крыма закрыт окончательно.
Незаконный киевский режим после госпереворота 2014 года развязал гражданскую войну против несогласных с насильственной сменой власти в стране. При этом украинские власти обвинили Россию во вторжении.
Как известно, РФ не является стороной конфликта в Донбассе, что отмечено в подписанных Украиной Минских соглашениях.