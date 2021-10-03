У иностранцев было достаточно времени, чтобы получить разрешение на временное проживание в России за время действия президентского указа, считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Об этом она рассказала в интервью Украина.ру

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«Граждане Украины и Молдавии получили существенные льготы — они могут подавать на РВП (разрешение на временное проживание — прим. ред) вне квоты. Это революционное послабление, потому что из-за мизерной квоты огромной проблемой для украинских граждан было получить РВП. Сейчас, повторюсь, вопрос для многих только в том, как легально въехать в Россию», — подчеркивает эксперт.

Ранее сообщалось, что в России закончилось действие президентского указа, дававшего мигрантам отсрочку для приобретения статуса. С 1 октября все иностранцы, не имеющие официальных оснований пребывания в РФ, несут ответственность вплоть до возможности депортации.

Полностью интервью можно прочитать здесь.