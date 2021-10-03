Искать оправдания для них сложно, так как, к примеру, граждане Украины и Молдавии получили существенные льготы, считает собеседник издания.
«Граждане Украины и Молдавии получили существенные льготы — они могут подавать на РВП (разрешение на временное проживание — прим. ред) вне квоты. Это революционное послабление, потому что из-за мизерной квоты огромной проблемой для украинских граждан было получить РВП. Сейчас, повторюсь, вопрос для многих только в том, как легально въехать в Россию», — подчеркивает эксперт.
Ранее сообщалось, что в России закончилось действие президентского указа, дававшего мигрантам отсрочку для приобретения статуса. С 1 октября все иностранцы, не имеющие официальных оснований пребывания в РФ, несут ответственность вплоть до возможности депортации.
Полностью интервью можно прочитать здесь.