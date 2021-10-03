Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сбежал от собственного политического кризиса на Украине, но на родине ему не удастся спровоцировать никаких волнений. Об этом рассказал в интервью Украина.ру грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе

«Коллекция галстуков». Как Грузия встретила Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Честно говоря, я и сам не могу поверить в то, что его задержали. Некоторые мои коллеги до сих пор считают, что это либо ложь, либо розыгрыш, либо идет борьба нервов… Никакого майдана в Грузии не будет. В Грузии эпоха майданов, революций и переворотов закончилась», — говорит Сихарулидзе.

Эксперт подчеркивает, что задержание Саакашвили никак не отразится на ситуации в регионе. По его словам, Саакашвили — это не будущее и не настоящее Грузии и Украины. Его попытка перезагрузить свою политическую карьеру обречена на провал, считает Сихарулидзе.

Он также заявил, что западные партнеры Грузии — США и Евросоюз выступали против возвращения Саакашвили на родину, и не будут чинить препятствий грузинскому правосудию.

В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение отмечало, что он находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.

В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их рассматривают суды, приговоры не вынесены.

Полностью интервью можно прочитать здесь.