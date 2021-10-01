Если Михаила Саакашвили действительно арестовали и если его действительно помилуют, то это лишний раз подтвердит, что в Грузии закон действует только для бедных и для людей, которые не имеют доступа к власти, считает основатель научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе (Тбилиси)

Арчил Сихарулидзе: кто он © Sputnik /Vladimir Umikashvili Украина.ру

Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Позднее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан в Грузии. Саакашвили перед своим задержанием заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.

- Арчил, на что же рассчитывал Саакашвили, когда возвращался в Грузию?

— Честно говоря, я и сам не могу поверить в то, что его задержали. Некоторые мои коллеги до сих пор считают, что это либо ложь, либо розыгрыш, либо идет борьба нервов. Но если он действительно приехал, то это означает, что у него действительно серьезный политический кризис на Украине. Мне лично кажется, что было бы наивно возвращаться в маленькую страну, когда ты можешь сделать большую политическую карьеру в сравнительно большой стране. Для Саакашвили политическое будущее гораздо важнее любого будущего. Он решил сыграть ва-банк и сыграть политическую карьеру в Грузии, откуда она началась.

- Можем ли мы теперь быть уверенными в том, что его посадят? Прошло уже немало времени, прежние договоренности могут быть пересмотрены, судебное разбирательство может длится долго.

— Нет, нет. Ему уже давно вынесли заочный приговор на шесть лет. Он должен сесть в тюрьму. Премьер-министр Гарибашвили очень целеустремленный человек и я уверен, что он сделает все возможное для того чтобы Саакашвили сел в тюрьму. Я очень надеюсь, что его не помилуют. Если его помилуют, то это лишний раз подтвердит, что в Грузии закон действует только для бедных и для людей, которые не имеют доступа к власти.

- Хватит ли у его политсилы ресурсов для того чтобы устроить новый Майдан и отбить Саакашвили?

— Нет, конечно. Никакого Майдана в Грузии не будет. В Грузии эпоха майданов, революций и переворотов закончилась. Никаких особенных казусов не будет. В стране все стабильно и все нормально. Если Саакашвили действительно арестовали, никаких штурмов не будет. Не надо путать Грузию с Киргизией или с Украиной.

- Какова будет реакция США и Евросоюза, если его действительно посадят? Арчил Сихарулизде о перспективе трибунала для Саакашвили и его потолке в Украине © Sputnik / Vladimir Umikashvili

— Никакой. Саакашвили осудили давным-давно. Это не новая история. И все западные деятели осудили его приезд. Они откровенно заявили о том, что его приезд — это попытка политической провокации.

- На геополитической ситуации в регионе, видимо, это тоже никак не отразится?

— А как оно может отразится? Да, Саакашвили популярная политическая фигура, но его популярность в прошлом. Это не будущее и не настоящее Грузии, и он сам понимает, что он не будущее и не настоящее Украины. Он пытается перезагрузить политическую карьеру, но сейчас Саакашвили объективно не нужен стране.

Сейчас говорят о том, чтобы создать многополярное правительство, в котором разные политические силы будут принимать разные решения. Саакашвили — это революционер реформатор. Никакого разделения властей он не допустит. Поэтому никакого возрождения его политической карьеры в Грузии не произойдет.