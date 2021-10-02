По словам Мединского, Франция и Германия, несмотря на русофобскую политику в определенных аспектах, крайне заинтересованы в России и российском газе.
«А мелкие страны вроде Чехии, Прибалтики и Польши — засланные американские казачки, которые будут мешать Европе поворачиваться лицом к России и к Китаю. Возьмем ту же Литву. Она поносила Китай, а Китай обрезал им транзит. Теперь те же поляки потирают руки, потому что транзит идет через Польшу, Россию. Финляндия, глядишь, еще подключится», — сказал блогер.
Чехия, добавил он, также, как и Украина, готова плясать под дудку Вашингтона.
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