Мелкие страны, вроде Чехии, Прибалтики и Польши – засланные американские казачки, которые будут мешать Европе поворачиваться лицом к России и Китаю, считает общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Мединский: Украина вернется в орбиту России, когда США выдохнется в борьбе с Китаем © скриншот видео Александр Мединский

«А мелкие страны вроде Чехии, Прибалтики и Польши — засланные американские казачки, которые будут мешать Европе поворачиваться лицом к России и к Китаю. Возьмем ту же Литву. Она поносила Китай, а Китай обрезал им транзит. Теперь те же поляки потирают руки, потому что транзит идет через Польшу, Россию. Финляндия, глядишь, еще подключится», — сказал блогер.

Чехия, добавил он, также, как и Украина, готова плясать под дудку Вашингтона.

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