Александр Мединский: Украина вернется в орбиту России, когда США выдохнется в борьбе с Китаем
Александр Мединский: Украина вернется в орбиту России, когда США выдохнется в борьбе с Китаем
© скриншот видео Александр Мединский
По словам Мединского, Франция и Германия, несмотря на русофобскую политику в определенных аспектах, крайне заинтересованы в России и российском газе.

«А мелкие страны вроде Чехии, Прибалтики и Польши — засланные американские казачки, которые будут мешать Европе поворачиваться лицом к России и к Китаю. Возьмем ту же Литву. Она поносила Китай, а Китай обрезал им транзит. Теперь те же поляки потирают руки, потому что транзит идет через Польшу, Россию. Финляндия, глядишь, еще подключится», — сказал блогер.

Чехия, добавил он, также, как и Украина, готова плясать под дудку Вашингтона.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

 